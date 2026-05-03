Ausstellung "Hauck & Bauer: Cartoons"

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Engelsaal Kunstverein TBB Blumenstr. 5 (hinter dem Rathaus), 97941 Tauberbischofsheim

Vernissage: Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

Öffnungszeiten: samstags, 10.30 bis 12.30 Uhr, sonntags, 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung (kvtbb@kv-tbb.de)

Zwei Unterfranken sind unsere nächsten Cartoon-Künstler: Elias Hauck und Dominik Bauer – bekannt als Comiczeichnerduo Hauck & Bauer – sind beide 1978 in Alzenau geboren und aufgewachsen und machten dort gemeinsam Abitur. Heute leben sie in Berlin bzw. Frankfurt am Main. Ihre Cartoons entstehen mit Rollenverteilung : Elias Hauck zeichnet und Dominik Bauer schreibt die Texte. Sie veröffentlichen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Titanic und der Apotheken Umschau und wurden bereits mehrfach den Deutschen Karikaturenpreis und dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet.

Info

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Kunst & Ausstellungen
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