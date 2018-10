Am Sonntag, dem 21.10.2018, findet im Museum "Altes Rathaus" in der Eppinger Str. 150 in Leingarten um 11 Uhr die Vernissage der Ausstellung des Künstlers Hinrich Zürn "Malerei und Skulptur" statt.

Wir möchten Sie dazu recht herzlich einladen.

Die Ausstellung ist bis zum 31.12.2018 in unseren Räumen zu sehen.

Öffnungszeiten des Museums

Donnerstag 17-19 Uhr

Sonntag 15-17 Uhr