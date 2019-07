Ausstellung "Hundertwassers ökologische Visionen" - Finissage

Wir sind nur Gast der Natur und müssen uns dementsprechend verhalten. Der Mensch ist der gefährlichste „Schädling“, der je die Erde verwüstet hat. Friedensreich Hundertwasser, konkrete Utopien für die grüne Stadt, 1983

Die Galerie der Stadt Plochingen zeigt in Kooperation mit dem Wörner Verlag in einer Themenausstellung Werke von Friedensreich Hundertwasser, die sich mit dem Thema Natur, Umweltschutz und Ökologie auseinandersetzen.

Zeitlebens hat sich Hundertwasser für die Natur und für einen allumfassenden Natur- und Umweltschutz eingesetzt. Im Zentrum seines ökologischen Handelns stand die Idee, der Natur wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, durch Baumpflanz- und Begrünungsaktionen, die Wiederherstellung natürlicher Kreisläufe, den Schutz des Wassers und den Kampf für eine abfallfreie Gesellschaft – Themen, die heute aktueller sind denn je.

Hundertwasser gestaltete Poster, die sog. „Original Manifesto-Art Prints“, u. a. für die Rettung der Meere, für den Schutz des Regenwaldes und gegen die Kernenergie, die in hohen Auflagen gedruckt wurden und deren Verkaufserlöse an Umweltinitiativen und Umweltorganisationen gespendet wurden. Die Gestaltung von Umweltpostern war Teil seiner Strategie, die sich in vielfältigen Aktivitäten, in Vorträgen und Aktionen manifestierte, die die Erhaltung und den Schutz der freien Natur zum Ziel hatten und das Bewusstsein der Menschen für den Umweltschutz schärften.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der PlochingenInfo besucht werden. Zusätzlich geöffnet am So, 08.09.2019 und So, 06.10.2019 jeweils von 13.00 - 18.00 Uhr.