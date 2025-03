Ausstellung "Ideale Linien"

Die Werbegrafiken von Otto Glaser, Lilo Rasch-Naegele und Franz Weiss aus den 1950er und 1960er Jahren zeigen, wie Design und Werbung mehr als nur Produkte kommunizierten.

Besonders ihre Arbeiten für die Schuhfabrik Salamander setzten auf eine Inszenierung von Lebensstilen statt auf die bloße Abbildung von Waren. In ihren Kampagnen standen Bilder von Familie, Eleganz und einem modernen Lifestyle im Mittelpunkt – eine visuelle Sprache, die den wirtschaftlichen Aufschwung und die gesellschaftliche Stimmung der Nachkriegszeit widerspiegelte. Die Ausstellung präsentiert Entwurfszeichnungen, fertige Werbemittel und die beworbenen Konsumgüter und gibt so einen einzigartigen Einblick in die Werbegeschichte der 50er und 60er Jahre.