Ausstellung im Café Emil in Kooperation mit der Lebenshilfe Sindelfingen e.V.

Am Dienstag, 3. November 2026 öffnet der Stadtteiltreff Café Emil seine Türen erneut für eine Vernissage. Gezeigt werden Bilder, die in der Malwerkstatt der Lebenshilfe Sindelfingen e.V. entstanden sind.

Die Malwerkstatt der Lebenshilfe Sindelfingen e.V. ist ein kreativer Arbeitsraum für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und wird seit 2019 geleitet von der freischaffenden Künstlerin Sonja Rinderknecht aus Böblingen. Dieser besondere Ort verbindet strukturgebende Unterstützung mit künstlerischer Freiheit und hat zum Ziel, Menschen mit Behinderung einen Raum zu geben, in dem sie ihre Fähigkeiten entdecken, Selbstvertrauen entwickeln und ihre eigene kreative Handschrift sichtbar machen können. Am 3. November 2026 sind alle Interessierten ab 18.00 Uhr herzlich in den Stadtteiltreff Café Emil (Freiburger Allee 44) zur Eröffnung der Jahresausstellung der Malwerkstatt Lebenshilfe Sindelfingen e.V. eingeladen. Gezeigt werden persönliche und einzigartige Bilder der aktuell rund 17 Künstler*innen der Malwerkstatt. Von frei experimentellen Werken bis zu Arbeiten mit Motivvorlage erwartet die Besuchenden eine abwechslungsreiche Ausstellung. Das ehrenamtliche Gastro-Team des Café Emil wird die Veranstaltung mit einem kleinen Snack und Getränken bewirten, außerdem wartet eine musikalische Überraschung auf die Gäste. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie bei Natalie Huttenlocher-Drachsler, Mail: n.huttenlocher-drachsler@boeblingen.de, Tel.: 07031 669-5442 oder unter https://www.boeblingen.de/cafe-emil.