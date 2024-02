Ausstellung im Schloss - Ursula Reichart

Schon ein flüchtiger Blick auf die Malerei von Ursula Reichart genügt, um einen atmosphärischen Eindruck zu erhalten. Die Künstlerin changiert zwischen Dickicht und Licht, überträgt das Tempo ihres Malaktes auf die Beweglichkeit der Strukturen – alles scheint zu fließen; gelegentliche Verdichtungen verweisen zugleich auf benachbarte Durchblicke. Es fehlt die feste Form, alles scheint im Übergang. Tiefe und Raum sind keine Konstruktionen, sondern ergeben sich aus dem Fluss der Farbe. Das Resultat ist nicht nur ein festgefügtes Bild, sondern zugleich ein Report ihrer eigenen körperlichen und inneren Bewegungen. Die Ordnung der Dinge fügt sich dem unter.…

Bei aller Abstraktion lässt die Künstlerin dennoch zu, dass die Interpretation ihren Spuren folgen kann. Die Arbeit des Betrachters ist das Sammeln von Indizien. Zum Beispiel, dass die Künstlerin gerne in Serien arbeitet, in denen sie Variationen einer bestimmten bildnerischen Idee abarbeitet. Manchmal finden sich in den Bezeichnungen konkrete Hinweise auf Landschaftsformen, wie bei der Gruppe der „Auen“-Bilder.

Rainer Braxmaier (Textauszug)

URSULA REICHART

1957 in Schwäbisch Hall geboren

1977-1983 Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei M. Baumgartl, R. Schoofs und K.R.H. Sonderborg

1981-1982 Stipendium an der Ecole des Beaux-Arts Aix-en-Provence et Marseille

1983-1985 Studienabschluss in Malerei, Kunstgeschichte, Kunsterziehung,

1986-1989 wohnt und arbeitet in Montpellier und Aix-en-Provence

1989-1996 wohnt und arbeitet in Strasbourg

seit 1996 wohnt und arbeitet in Kehl und Offenburg