Kammermusik - Duo Aerofone - Farbenspiel

„Farbenspiele” ist eine Reise durch die Highlights des Repertoires für Trompete (Samuel Walter) und Orgel (Lukas Euler). Obwohl viele der Komponisten dieses Programms den meisten nicht allzu bekannt sind, so sind sie doch für unser Instrumentarium die Größten ihrer Zeit und beweisen es mit einem fulminanten Farbenspiel.

Die illustren Fenster großer Kathedralen inspirierten viele Komponisten, wie den 2007 verstorbenen, tschechischen Komponisten Petr Eben und den deutschen Spätromantiker Sigrid Karg-Elert. Deren Werke „Okna (Fenster)“ und „Cathedral Windows“ stehen im Zentrum ihres Programms.

Der Trompeter Samuel Walter wurde 1994 in Kleve geboren. Er studierte an der Hochschule in Düsseldorf und schloss 2019 seinen Bachelor bei Prof. Matthais Höfs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg ab. Heute ist Samuel Walter Masterstudent bei Martin Wagemann in Graz und stellvertretender Solo-Trompeter bei der Deutschen Radio Philharmonie in Saarbrücken. Samuel Walter ist Mitbegründer des seit sechs Jahren bestehenden und international konzertierenden Ensembles Brasssonanz und ist Mitbegründer des Blechquintetts Bright Brass, mit dem er 2022 ein Stipendium beim Deutschen Musikwettbewerb erhielt.

Lukas Euler, geboren 1996 in Neustadt/Weinstraße, ist seit 2022 Kirchenmusiker an der Pauluskirche Darmstadt und seit November 2023 als Gastprofessor für Orgel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt tätig. Zudem ist er Dozent für Orgel am Institut für Kirchenmusik des Bistums Mainz. Nach drei 1. Bundespreisen bei "Jugend musiziert" wurde er Preisträger mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe und erhielt Stipendien unter anderem beim Deutschen Musikwettbewerb 2022.