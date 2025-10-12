Ausstellung im Schloss - Uwe Küstner

Uwe Küstner

Das Leben nimmt Gestalt an - Lernen und Studieren.

1955 nimmt das Leben von Uwe Küstner in Ahnsen/Bückeburg seinen Anfang.

Er malt und zeichnet.

1973 nimmt er eine Lehrstelle zum Schriftsetzer in Köln an.

1981 nimmt er ein Kunst- und Designstudium in Köln auf.

Seine Schwerpunkte: Illustration bei Gottfried Wiegand und Typografie bei Heinz Bähr.

Dem Leben Richtung geben - aus Gaben werden Aufgaben.

1984 macht der Student sich selbstständig. Er arbeitet als Grafik-Designer, hauptsächlich für den WDR in Köln und Siegburg.

1998 Anstellung bei einer Werbeagentur in Köln.

2004 absolviert der erfahrene Gestalter das 2. Staatsexamen und wird Lehrer für Darstellen und Gestalten, Kunst und Technik an einer Gesamtschule in Düsseldorf.

Das Leben zur Kunst machen - aus dem Vollen schöpfen.

2021 zieht er nach Bonn. Aus dem Lehrer wird ein Vollzeitkünstler. Doch nicht als Einzelkämpfer. Regelmäßig tauscht er sich mit anderen befreundeten Künstlern aus. Vor allem im Netzwerk der Künstlergemeinschaft DAS RAD, der er seit Anfang der 80er Jahre angehört.

2025 wird Uwe Küstner aus dem Vollen schöpfen und eine Auswahl seiner Werke in der Ausstellung über wunden präsentieren.

über wunden

Fotos können nicht an alles erinnern.

Eigene und gefundene Fotos werden von Uwe Küstner immer wieder geprüft und abgefragt. Abbildungen der Familie, Verwandte und Freunde, fremde und bekannte Personen, Landschaften und andere Erlebnisorte. Auf spontane Gedanken und Gefühle reagiert er sensibel.

Der Künstler hofft nicht auf eine bessere Vergangenheit.

Durch die Fotos setzt sich der Beobachter und Zeichner mit der Vergangenheit auseinander. Er öffnet mutig seine Augen und Ohren, seine Sinne. Bezeichnet offene Wunden, zeigt sie. Das öffnet Hand und Herz und er findet Wege, Grenzen zu setzen und zu öffnen, der Vergebung Raum zu geben: Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern.

Bilder werden lebendig.

Aquarelle, Buntstiftzeichnungen, Acrylbilder und Drucke: Der sensibilisierte Künstler arbeitet mit Stiften und Pinsel, spritzt Farbe gegen den Malgrund, lässt wässrige Tusche über Papier laufen, verschmiert und konzentriert die Farben. Verdichtet oder öffnet die Zeichnung durch Schraffieren. Er reduziert, lässt manches weg, reizt dadurch zur Ergänzung und nimmt so Kontakt zum Betrachter auf. Manche Bilder hinterlassen vielleicht Ratlosigkeit, andere sind eine Liebeserklärung, kommen den abgebildeten Personen und Situationen näher.

Ausstellung im Schloss, 12.10. - 28.11.2025

Vernissage am 12.10.2025, 11 Uhr, Roter Saal, Schloss Donzdorf