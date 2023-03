Figurenmalerei ist seit jeher ein Mittel der Kommunikation, um Distanz zu überbrücken. Dieser Prozess findet bei Hans Gunsch in besonderer Weise statt, denn entweder drehen uns seine Protagonisten den Rücken zu, oder sie halten die Augen geschlossen, als wollten sie die Kommunikation verhindern. Seine Bilder ermöglichen trotz dieser Irritation, sich in den Farbraum zu begeben und dabei in das eigene Innere zu schauen.

Künstler vor Ort:

06. und 18. April: 16-17:30 Uhr