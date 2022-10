Ausstellung in der Galerie im Gewölbe

Das Thema von Ralf Ehmann ist der Mensch. Er thematisiert in seinen Arbeiten gesellschaftliche und persönliche Themen, die sich in seinen Werken widerspiegeln. Die Werke bestehen aus unterschiedlichen Medien, so dass oft ein Thema in Skulpturen, Bilder und oder Druckgrafiken verarbeitet und dargestellt wird. Seine Ideen und Gedanken trägt er in einer Form nach außen, die in einer kraftvollen und gegenständlichen Bildsprache zum Ausdruck kommen.