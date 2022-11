Ausstellung in der Galerie im Gewölbe

Vernissage: Donnerstag, 01.12.22 | 18 Uhr

Einführung: Die Kuratorin Ingrid Haap im Gespräch mit Mirja Wellmann

Mirja Wellmanns künstlerisches Interesse gilt der Wahrnehmung von Geräuschen - an einem konkreten Ort und in einem bestimmten Zeitraum - registriert mit dem Sensorium des Hörens. Sie überträgt diese Hörwelten in zeichenhafte und informelle Geräusch- und Klangbilder sowie in Skulpturen aus Holz, die zu Partituren der Imagination werden. Auf der einen Seite entwickelt die Künstlerin eine Ikonographie der Geräusche und Klänge und verdichtet ihr Dasein in der gehörten Welt - die sie umgibt - in entsprechenden Bildkonzepten und Projekten. Auf der anderen Seite geht es um die Erforschung der Möglichkeiten dieser plastischen, zeichnerischen, in Buchstaben, Worten und zeichenhaften Formen gefassten Bilder. Ihr Potenzial ruft mit den visuellen Eindrücken die

Imagination von Geräuschen im Betrachter hervor. Das Bild verkörpert die Brücke zwischen der sinnlichen Wahrnehmung von Welt und ihrer Konstruktion in einem synästhetischen Vorstellungsvermögen angesichts der Kunstwerke von Mirja Wellmann.

Fotos: © Mirja Wellmann / VG Bild Kunst, Bonn 2022