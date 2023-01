Ausstellung in der Galerie im Gewölbe

Anna Erdlenbruch weist in Malerei und Poesie auf den trockenen Zustand des Landes hin. Wasser fließt von Gott, und daher ist ihre Kunst ein Lobgesang an ihn, ein Fest in der Wüste. Dort gibt es guten Wein, die Farben und Geschichten sind süß und nahrhaft.

Anna Erdlenbruch ist aktuell Inhaberin des Kunststipendiums „Kulturpark RT-Nord“, einer Einrichtung der Habila Reutlingen. Der Kulturpark RT-Nord ist Kooperationspartner dieser Veranstaltung.

Künstlerin vor Ort (mit Führung und Lesung von Gedichten):

8., 15. und 22. Februar