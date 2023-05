Ausstellung in der Galerie im Gewölbe | Ursula Ploghöft | "verbunden"

Im Zentrum der Arbeiten von Ursula Ploghöft steht vor allem der Mensch, die menschliche Figur. Die Künstlerin arbeitet überwiegend seriell. Ein Motiv wird in mehreren Variationen gestaltet, sei es in der Position der Körper oder der Körperhaltung, sei es in der grafischen oder farbigen Ausführung oder in der Kombination mit anderen Bildgegenständen, vorwiegend „Naturfundstücken“. Die Komposition entsteht frei und spontan im Gegeneinander von geraden, gekrümmten und filigranen Formen. Die Werke von Ursula Ploghöft lösen Assoziationen aus, die sich auf existentielle Befindlichkeiten und Themen wie Zeit und Vergänglichkeit beziehen.