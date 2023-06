"Ineinanderfließen" Kooperationsausstellung GEDOK Reutlingen und GEDOK Bonn

Ineinanderfließen

Im Nachgang zu den jeweiligen 70. Geburtstagen der beiden GEDOK-Regionalgruppen (2021 und 2022) ist ein großes gemeinsames Ausstellungsprojekt im Sommer zuerst in Reutlingen, danach in Bonn, geplant. Der Ausgangspunkt und das verbindende Element ist hierbei die Lage am Wasser (Rhein/Echaz) der beiden Städte: die künstlerischen Intentionen der beteiligten Künstlerinnen aus beiden Gruppen sollen mittels ihrer Werke „Ineinanderfließen“ und sich zu einem aussagekräftigen Ganzen verbinden. Bewegungen, Zeit, Gedanken kommen in Bewegung: zäh, träge oder perlend schnell - panta rhei, alles fließt und nichts bleibt, wie Heraklit meint.