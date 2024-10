Ausstellung: "Ivo Saglietti – Der nomadische Blick"

Der 2023 verstorbene italienische Fotograf Ivo Saglietti dokumentierte in Lateinamerika den Militärputsch von Augusto Pinochet, den Bürgerkrieg in El Salvador und das Leben der Menschen zu Zeiten der Cholera in Peru – wofür er seinen ersten World Press Photo Award in der Kategorie "Daily Life" erhielt, die höchste Auszeichnung für einen Fotografen. Seine Fotos wurden in Magazinen wie Newsweek, Time, Spiegel und auf dem Titel des New York Times Magazine gedruckt. Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Agentur Zeitenspiegel Reportagen, Weinstadt, in der Saglietti über 20 Jahre Mitglied war.