Rund 200 Blechbläser(Innen) aus 30 Posaunenchören des Neckarverbandes im Bund Christlicher Posaunenchöre Deutschlands werden am Wochenende des 28. und 29. September 2024 in der Friedenskirche Ludwigsburg zu Gast sein, um dort ihr Verbandsposaunenfest zu feiern. Am Samstagabend findet unter dem Motto „…lasset den Lobgesang hören!“ ein Konzert (Eintritt frei) dreier Auswahlensembles des Neckarverbandes (Bläserkreis Neckar Nord, Leitung: Matthias Braun; Neckar Brass Band, Leitung: Jawad Mughal; Junges Süddeutsches Brassensemble, Leitung: Benni Dignus) statt, in dem vielfältige Blechbläsermusik unterschiedlicher Epochen und Stile erklingt. Am darauffolgenden Sonntag, 29.09., 10 Uhr, folgt ein klangprächtiger Festgottesdienst unter Beteiligung des großen Tutti-Chores, den wir gemeinsam mit der Friedenskirchengemeinde, der ev.-methodistischen Christuskirchengemeinde und allen Interessierten feiern. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.