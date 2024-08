Theater „Memorias Latinoamericanas“

“Memorias Latinoamericanas” ist ein spielerisches zweisprachiges Theaterstück, inspiriert durch das Werk des uruguayischen Schriftstellers Eduardo Galeano. Basierend auf dokumentarischen Quellen lässt es lateinamerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts erneut lebendig werden. Im Rhythmus der verschiedenen Klänge tritt das Publikum ein in Mikrogeschichten über die ikonischen Charaktere und Gemeinschaften dieses Kontinents. Die ausgewählten historischen Ereignisse weisen Kontinuitäten und Referenzlinienbis heute auf. Ob die Frage des sexuellen Ausdrucks in Kolumbien, die territorialen Rechte indigener Gruppen in Chile oder kulturelle Identitäten in Mexiko, ein Blick in die Geschichte ist immer ein Blick in Gegenwart und Zukunft. “Memorias Latinoamericanas” soll den interkulturellen Austausch fördern und das Publikum spielerisch an die Geschichte Lateinamerikas heranführen.

La Perra Alegría. Zeitgenössische Gauklerei

Wir sind die umherziehende Theater- und Musikgruppe “La Perra Alegria”,bestehend aus dem Akkordeonisten Adam Arhelger (D) und der RegisseurinSamanta Pizarro (CL). Manchmal schließen sich uns Künstler: innen ausverschiedenen Teilen der Welt an und bereichern das Spektakel mit Saiten,Bläsern und Perkussion. Wir kombinieren unsere Disziplinen und benutzeninterkulturelle Strategien um dem Publikum ganzheitliche und inklusiveErfahrungen zu ermöglichen.

Dauer: 60 Min.Empfohlen ab 9 JahrenEintritt: tba

Hinweis: Die Mittel zu dieser Veranstaltung stammen aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.