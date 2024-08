Daniel Kehlmann: "Tyll"

Die Welt, in der wir leben

Der berühmteste Schelm des Spätmittelalters, Till Eulenspiegel, wird in Daniel Kehlmanns Roman vom 14. Jahrhundert in die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs versetzt. Es ist eine Epoche der zerbrochenen Odnung, in der sich die Menschn in ständiger Gefährdung befinden und Flucht und Vertreibung für viele zum Alltag gehören. Tyll begegnet vielen kleinen Leuten und einigen der sogenannten Großen. Er sorgt für Unruhe, spricht Wahrheiten aus, verschwindet dann oft ebenso schnell wieder, er ist und bleibt jener rätselhafte Gaukler.