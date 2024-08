Fahne hissen - Flagge zeigen

Die Ludwigsburger Nachhaltigkeitstage geben Menschen und Initiativen, die sich täglich dafür einsetzen, dass eine nachhaltige Gesellschaft gelingen kann, eine Bühne. Von 18.9. bis 8.10. gibt es eine Vielzahl an Angeboten und Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Gemeinsam hissen wir zum Auftakt der Nachhaltigkeitstage unsere "Nachhaltigkeitsflagge" am Rathaus und setzen gemeinsam ein Zeichen für Nachhaltigkeit! Alle Initiativen, Organisationen und sonstige Akteure, die sich mit eigenen Beiträgen an den Nachhaltigkeitstagen beteiligen, sind dazu eingeladen, dabei zu sein.

Schreiben Sie uns an nachhaltigkeit@ludwigsburg.de wenn Sie eine Aktion im Rahmen der Nachhaltigkeitstage anbieten wollen und auch beim Auftakt dabei sein möchten!