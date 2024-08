Workshop Scherenschnitt - Freunde des Scherenschnitts aufgepasst!!!

Die Seniorenbegegnungsstätte lädt dazu ein, die Technik des Scherenschnitts kennenzulernen. Gruppenleitung Jeanette Edler vermittelt wie man sich in der Praxis von seinem Skalpell leiten lassen kann und unterstützt beim Finden einer originellen Idee. Im Workshop werden gemeinsam Scherenschnitte erstellt, dies ist typisch in Schwarz-Weiss, gern aber in Farbe möglich.

Skalpell, Schneidunterlage und Papier werden gestellt. Kreative Ideen müssen mitgebracht werden. Frau Edler ist in Kultur- und Medienpädagogik geschult.

Der Workshop beginnt am Donnerstag, den 19. September und wird am Donnerstag 26.9., Freitag 27.9. und Freitag 4.10. fortgesetzt. Jeweils von 10 – 12 Uhr. Im Beckschen Palais, Stuttgarter Straße 12/1, kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen unter (07141) 910-2014 oder seniorenbuero@ludwigsburg.de