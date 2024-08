Jubiläumskonzert 125 Jahre TVN

Der TV Neckarweihingen feiert sein 125jähriges Jubiläum und das Kiesmen-Ensemble freut sich darauf zu diesem Anlass ein Jubiläumskonzert zu veranstalten.

Das Konzert findet am 21. September 2024 in der Gemeindehalle / Willy-Krehl-Halle in der Carl-Diem-Straße in Neckarweihingen statt.

Das musikalische Programm beinhaltet Stücke zu den Themen: Unser TVN, Gemeinschaft und Freundschaft, besinnliche Momente, Humor und Pep mit Stücken unter anderem von Reinhard Mey, Bill Ramsey, EAV und den Comedian Harmonists. Einlass ist um 18:30 Beginn des Konzerts ist um 19:30 Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Karten kann man ab sofort hier kaufen:

Im TVN-Büro, Carl-Diem-Straße 18 in 71642 Ludwigsburg Firma Frank Nafzger, Hauptstraße 77 in 71642 Ludwigsburg

Bei allen Sängern des Kiesmen-Ensembles