L’UTOPIA - Atlas der unentdeckten Stadtteile

STADT:ENSEMBLE Ludwigsburg, eine Produktion der Tanz- und Theaterwerkstatt (bisher BürgerTheater Ludwigsburg)

Aus einer ereignisreichen Reise durch die Stadtteile Ludwigsburgs und der Auseinandersetzung mit den Themen, Visionen und Wünschen ihrer Bürger*innen ist die erste STADT:ENSEMBLE Produktion „Atlas der unentdeckten Stadtteile“ entstanden. Das Stück beleuchtet die Vielschichtigkeit der Stadt, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine spartenübergreifende Inszenierung bestehend aus Amateur*innen und Profis in Performance, Schauspiel, Tanz, SingSprechSound und Band. Ausgehend von der Reise durch die Stadtteile in den letzten Jahren mit dem Café der Utopist*innen entwickelt das BürgerTheater Ludwigsburg den interdisziplinären Theaterabend „Atlas der unentdeckten Stadtteile“, der die Themen, die den Bürger*innen Ludwigsburgs am Herzen liegen, ins Zentrum rückt. Eine utopische Reise durch das Ludwigsburg von seiner Gründung im Moor bis heute. Was sind die Visionen und Wünsche der Bürger*innen und wie haben sich diese in den Jahrhunderten verändert? Was sind gelungene und gescheiterte Utopien in der Stadtentwicklung? Wie haben sich Vorstellungen von einer gelungenen Gesellschaft verändert? Themen wie Architektur, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Treffpunkte, Vielstimmigkeit und Diversität der Gesellschaft sind Kernthemen der neuen Produktion des BürgerTheaters Ludwigsburg. Mit der neuen Produktion ändert sich auch der Name: das BürgerTheater wird zum STADT:ENSEMBLE Ludwigsburg! In einem gemeinschaftlichen Prozess, gefördert vom Zentrum für kulturelle Teilhabe, haben wir eine neue Struktur und den neuen Namen entwickelt und gefunden.