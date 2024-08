Workshop: Neukonzeption des Eine-Welt-Forums

Seit 2017 engagieren sich Vereine, Initiativen, Gruppen, Schulen und weitere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure Ludwigsburgs im Eine-Welt-Forum. Mit eigenen veranstaltungen und Projekten setzen sich für eine globale gerechte Entwicklung ein. Im regelmäßigen Austausch präsentieren die Akteurinnen und Akteure des Eine-Welt-Forums ihre aktuellen Projekte, betreiben Öffentlichkeitsarbeit und bespielen in ihren Aktivitäten wichtige Themenfelder wie zum Beispiel die Integration der UN-Nachhaltigkeitsziele in das Stadtentwicklungskonzept Ludwigsburgs, die Unterstützung von Fairem Handel und Fairer Beschaffung, die Einbindung von Migrantinnen und Migranten in zivilgesellschaftlichen Strukturen und Netzwerken oder Globales Lernen und Studieren in Kooperation mit den Kindergärten, Schulen und Hochschulen der Stadt.

Dieses Engagement soll einen neuen Rahmen erhalten. Eine neue jährliche Konferenz der Ludwigsburger Entwicklungspolitik soll erstmalig 2025 stattfinden. Der Workshop bietet die Möglichkeit, sich aktiv bei der Gestaltung dieser Veranstaltung zu beteiligen. Was ist Ihnen, Ihrem Verein, Ihrer Institution oder Gruppe wichtig? Ob Vernetzung, Fachimpulse, Kontakt zu Fördergebern oder gemeinsame Projektentwicklung. Beteiligen Sie sich am Workshop und bringen Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse mit ein. Der Workshop richtet sich an alle Interessierten, unabhängig der bisherigen Beteiligung im Eine-Welt-Forum.