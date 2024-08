Selbstentwicklung

Die Weiterentwicklung deiner Selbstführung stärkt dich in deinem beruflichen/ persönlichen Wachstum und zeigt dir neue Handlungsoptionen auf.

Jede hat das Bedürfnis und den Wunsch, ihr Potenzial zu entfalten. Und gleichzeitig sind die Herausforderungen in einer agilen, digitalen Welt sehr vielfältig und erfordern schnelle Veränderungsfähigkeit. Der Fokus auf deine Selbstführung unterstützt dich in deinem persönlichen und beruflichen Wachstum. In diesem Workshop erkläre ich dir zuerst meinen Ansatz der Selbstführung/ Mindsetarbeit: 1. Selbstbewusstheit: Klarheit zu deinen Talenten, Werten und Zielen 2. Selbstvertrauen: Haltungsarbeit bspw. mit Überzeugungen und Mustern 3. Selbstwirksamkeit: Entscheidungen treffen und ins Tun kommen. Wir werden einzelne Elemente in einem interaktiven Format direkt anwenden. Wir nehmen hier eine andere Perspektive ein und du erhälst verschiedene Impulse für deine Weiterentwicklung.