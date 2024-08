Namhafte Unternehmen aus der Immobilien- und Finanzbranche präsentieren hier ihre Gewerke und Dienstleistungen und informieren darüber hinaus über rechtliche und finanzielle Aspekte rund um das Thema Hauskauf bzw. Hausbau.

Die Veranstaltung findet an beiden Tagen jeweils von 11:00 - 17:00 statt.

Da Immobilien auch in Krisenzeiten eine sichere Investition sind, ist der Markt immer noch ständig in Bewegung. Experten aus der Region beraten nicht nur zu den grundlegenden Themen und Fragen rund um den Traum vom Eigenheim, sondern werfen auch einen Blick in die Zukunft und beleuchten aktuelle Trends und Chancen im Markt. Auf der IMMO profitieren die Besucherinnen und Besucher vom direkten Kontakt mit führenden Experten aus der Region!