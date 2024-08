Neckar-Wein-Helden: Die Ludwigsburger Steillagen und deren Premiumweine entdecken

Runter zum Fluss und hoch zum Genuss – begleitet mich!In Ludwigsburg gibt’s neben den Schlössern, dem Blühenden Barock und der Venezianischen Messe auch faszinierende Steillagen am Neckar zu entdecken!

Hier werden die Trauben für exklusive Weine angebaut und traumhafte Natur- und Landschaftserlebnisse geboten. Neckarheld heißt der neue Ludwigsburger Stadtwein, den die Weingärtner Marbach gemeinsam mit der Stadt Ludwigsburg im Herbst 2020 erstmals präsentiert haben. Mit dem traditionellen Weinbau in den Steillagen leisten die Wengerter heldenhafte Arbeit und sorgen mit ihrem Engagement für den Erhalt dieser einzigartigen Kulturlandschaft mit ihren Weinbergtrockenmauern. Für mich sind sie die wahren Helden! Let’s make Trollinger great again! Bei unserer Steillagen-WeinErlebnisTour rund um Alt-Hoheneck entdeckt und erfahrt Ihr viel über diese einzigartige Landschaft am Neckar, genießt grandiose Aussichten und verkostet exklusive Premium-Weine der Trauben, die hier gewachsen sind. Wein-Genuss-Momente der besondern Klasse. Dazu gibt’s regionale Häppchen, Aktivitäten und natürlich viel Spaß! Mit etwas Glück treffen wir einen Wengerter, der uns seinen Wein präsentiert und zeigen wird, wie eine Steillagenmauer wieder aufgebaut wird. Wir steigen Wengertstaffeln und gehen auf unbefestigten Feldwegen. Bitte denkt an einen Sonnen- bzw. Regenschutz und feste Schuhe.