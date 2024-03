Vernissage Künstlergruppe Ulm / Neu-Ulm, Tina Schnapka

Titel der Ausstellung: Goldene Zeiten

Aussteller:

Monika Böhme (Malerei)

Gaby Ruf (Malerei)

Reinhard Köhler (Assemblage/Collage)

Marlis Schabacker-Bock (Malerei)

Angelina Kober-Buchholz (Malerei)

Peter Gramming (Assemblage)

Sonja Hatzelmann (Malerei)

Peter Konold (Graphik)

Karin Peduto (Collage/Malerei/Graphik)

Tina Schnapka (Malerei/Assemblage)

Marita Tobner (Mixedmedia)

"Goldene Zeiten" - das weckt nostalgische Gefühle an „gute alte Zeiten“ und Träume von Wohlstand, kultureller Blüte und gesellschaftlichem Fortschritt. Das erinnert auch an Zeiten persönlichen Glücks, an Wünsche und Pläne für eine „goldene“ Zukunft. Doch sowohl die Geschichte als auch persönliches Erleben lehren uns, wie brüchig dieser Wohlstand ist, wie verletzbar, wie vordergründig, und wie fragil unser persönliches Glück ist.

In der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema "Goldene Zeiten" wurde von den 11 ausstellenden Künstler*innen der Freien Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm die verwirrende Ambivalenz dieses Themas eingefangen und die Vielschichtigkeit und Alltagsrelevanz aus historischer, zeitgeschichtlicher und persönlicher Sichtweise reflektiert.

Die Freie Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm ist ein Zusammenschluss unabhängiger freier Künstler, teils mit Kunstpreisen ausgezeichnet. Zur Gruppe gehören neben den Mitgliedern aus der Donau-Doppelstadt auch Künstler aus dem Kreis Göppingen.