Ausstellung "Landkreis im Lockdown"

Yakup Zeyreks Fotografien zeigen die Auswirkungen des Lockdowns auf den Landkreis Ludwigsburg eindrücklich: leere Hallenbäder, Ausschusssitzungen im Landratsamt mit Maske und Abstand, geschlossene Betriebe oder das eingerichtete Impfzentrum.

Eine besondere Zeit, die sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche auswirkt.

Yakup Zeyrek hat die Besonderheit dieser Situation in einzelnen Bildern, in konkreten Situationen eingefangen. Die Bilder sind bewusst inszeniert, gleichzeitig aber sinnbildlich für die allgemeine Situation, die Befindlichkeiten, die Ängste und Sorgen der Bevölkerung des Landkreises, zeigen aber auch die kreativen Ideen der Menschen, aus denen Chancen in einer solch herausfordernden, restriktiven Zeit entstehen.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Kunst im Kreishaus, Ludwigsburg.