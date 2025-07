Ausstellung "Lichtwärts"

An einem Treppenabsatz haben sich scheinbar zufällig drei Pelikane im Sonnenlicht versammelt. Ein riesenhafter Frosch hat auf einer regennassen Rutsche Platz genommen, als wäre er dort heimisch. An anderer Stelle klettern Eidechsen und ein Gecko aus der Dunkelheit dem Licht entgegen. Diese Szenen bewegen sich zwischen natürlicher Selbstverständlichkeit und surrealer Inszenierung. Die dargestellten Architekturen wirken lichtdurchflutet, offen und zugleich entrückt. Schließlich ergießt sich vom oberen Rand einer Treppe, die ins Ungewisse zu führen scheint, strahlendes Sonnenlicht herab: Wie Scheinwerferlicht fällt es auf eine fragile Blume im Vordergrund – zentral platziert und doch irritierend fehl am Platz. Ist sie ein Hindernis, eine Störung – oder ein stiller Hinweis auf unvermutet neue Möglichkeiten?

Die Serie Lightscapes # zeigt futuristische Architekturträumereien: Bei diesen geht Gudrun Latten davon aus, dass intelligente Organismen zukünftig Material wie Beton und Glas nachahmen können und so auch bestehende Architekturen beliebig erweitern können.