In der Ausstellung Lichtwärts zeigt Gudrun Latten aktuelle Arbeiten aus der Bildserie "Lightscapes #". Die Ausstellung kann während den normalen Ladenöffnungszeiten kostenlos besichtigt werden.

Die Serie Lightscapes # zeigt futuristische Architekturträumereien: Bei diesen geht Gudrun Latten davon aus, dass intelligente Organismen zukünftig Material wie Beton und Glas nachahmen können und so auch bestehende Architekturen beliebig erweitern können. Sie hat digital mit Architekturfotografien von Gebäuden wie dem Jüdischen Museum in Berlin und dem Porsche Museum in Zuffenhausen experimentiert. Dabei sind harmonische Kompositionen aus Natur und Architektur entstanden.