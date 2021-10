Ausstellung: Malerei und Skulptur

Mit der Ausstellung "Von Berlin nach Bad Mergentheim" eröffnet die ehemalige Berliner Galerie LDXArtodrome Gallery einen Standort in Bad Mergentheim. Sie ist seit über 16 Jahren auf dem internationalen Kunstmarkt unterwegs. Auf Ausstellungen und Messen in China, Amerika, Italien, Dänemark, Frankreich und natürlich auch in Deutschland vertritt sie zeitgenössische Künstler und einen interessanten Ausschnitt der klassischen Moderne.

In der Eröffnungsausstellung werden Sie Werke von folgenden Künstlern zu sehen bekommen: Katrin Alvarez, Steve Bauer, Sylvia Grauer, Marianne Haas, Anne Hefer, Eric Hubbes, Michael Jansen, Sanna Myrttinen, Antje Schlaud, Christa Schmid-Ehrlinger, Antje Tesche-Mentzen, Toccacielo. Herzliche Einladung!