Ausstellung - Margot Mitterhuber „Winterreise“

Herzliche Einladung zur Vernissage am Donnerstag, den 23. Januar 2025 um 17:00 Uhr im Rathaus Kernen-Rommelshausen.

Die Ausstellung „Winterreise“ von Margot Mitterhuber ist eine Einladung in eine stille, verzauberte Welt, die von der winterlichen Natur inspiriert ist. Mit ihren eindrucksvollen Aquarellen schafft die Künstlerin Bilder von gefrorenen Seen, schneebedeckten Bergen und einsamen Weinbergen, die den Betrachter auf eine Reise in kühle, stille Landschaften entführen.

Margot Mitterhuber, deren Werke von einer tiefen Auseinandersetzung mit der Natur zeugen, widmet sich in dieser Serie besonders den Elementen Wasser und Luft in ihren winterlichen Erscheinungsformen. Eis, Schnee und Nebel formen die Szenerien und lassen geheimnisvolle, fast unwirkliche Atmosphären entstehen. Ihre Landschaften wirken einerseits verlassen und ruhig, andererseits üben sie eine besondere Anziehungskraft aus – als würden sie in ihrer frostigen Stille eine Geschichte erzählen.

Ralph Gaukel mit seiner Hanpan gestaltet den musikalischen Rahmen.

Besuchen kann man die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 27. März.

Veranstalter ist die Gemeinde Kernen und der KuKuK - Kunst und Kultur in Kernen e.V.