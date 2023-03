Ausstellung Marie Engelhardt - "Ist nur so ein Gefühl"

Weich, warm. Wunderlich.

Drastik und Feingefühl begegnen sich.

Die Kunststudentin Marie Engelhardt bildet am liebsten das Seltsame am Menschen ab. In Zeichnungen und Malerei schafft sie verworrene Charaktere - sie stellt Menschen und Tiere meist in einer gewöhnlichen Situation dar und baut Elemente der Irritation ein.

Verletzlich anmutenden Personen bietet sie einen warmen Platz in ihren Bildern. Dabei legt die Kunststudentin Unsicherheiten und Makel ihrer Protagonisten ungeschönt offen. Auch in ihren Illustrationen verbinden sich Gefühl und Imagination zu Bildwelten, die ihr inneres Kind beheimaten.

In IST NUR SO EIN GEFÜHL zeigt Marie Engelhardt einige ihrer Ölgemälde, Bleistift- und Tuschezeichnungen.