Ausstellung: Marlene Barth Domon

Die Künstlerin Marlene Barth Domon stellt in einer weiteren Ausstellung der Internetgalerie Artüthek in der Stadtbücherei ihre Werke aus. Dazu gehören ungegenständliche Acrylbilder sowie Arbeiten aus ihrem zeichnerischen Fundus. Inhaltlich befasst sie sich vor allem mit menschlichen Figuren und Aktdarstellungen, die sie stark abstrahiert. In ihren Arbeiten reduziert sie die Formen ihrer Motive, setzt flächige Elemente und feine energische Linien. Neben Bleistift- und Tuschezeichnungen sind verschiedenste Techniken der Radierung zu sehen.

Marlene Barth Domon lebt und arbeitet in Tübingen.

Die Bilder kann man über die arTÜthek unter www.artüthek.de leihen oder kaufen.