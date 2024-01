Ausstellung "Matthias Garff - Wolkenkuckucksheim"

Aus dem Müll der modernen Wegwerfgesellschaft erschafft Matthias Garff märchenhafte Tierwesen.

Der in Solothurn in der Schweiz geborene und in Leipzig lebende Künstler Matthias Garff nähert sich dem Tier als zentralem Motiv seines Werks sowohl skulptural als auch in performativen Aktionen. Seine Materialliste liest sich dabei äußerst kurios: Gießkannen, Bierkästen, Bonbonpapier, Topflappen, Koffer, Kokosmatten, Fahrradklingeln und mehr. Durch assemblageartige Konstruktionsweisen schafft er aus Fundstücken und dem Abfall der modernen Wegwerfgesellschaft exotische Insektenkästen und beeindruckende lebens- und überlebensgroße Vögel.