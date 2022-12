JE NE SAIS QUOI – EIN GEWISSES ETWAS

Die Bilder der Eibensbacher Künstlerin Özlem Kögel sollen, so sagt sie, der Seele gut tun.

So zeigt sie in ihren Ölgemälden kleine Momente aus ihrem Leben, ein Knistern, das in der Luft liegt und in Farbe eingefangen wird.

Die Ausstellung dauert bis zum 29.01.23.

Öffnungszeiten:

Di und Do 17-19 Uhr

Sonn- und Feiertag 14-17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Am 25. und 26.12. ist das Museum ebenfalls geöffnet.