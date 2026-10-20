Ausstellung mit Kunst des Malers Bengel

Der Kunstverein Wasserschloss Bad Rappenau zeigt vom 29. November 2026 bis 3. Januar 2027 in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt und dem Auktionshaus Dr. Winterberg den Nachlass des Malers Bengel (1943-2022) im Dialog mit der klassischen Moderne anhand von Grafiken von Picasso, Braque, Chagall, Miró und Sam Francis.

In Berlin geboren, begann Bengel 1963 dort sein Kunststudium. Er las zufällig in einer Zeitungsmeldung, dass Dali, den er schon damals verehrte, Schüler suche. So reiste er zwei Jahre später nach Cadaqués und besuchte den großen Meister. Der teilte ihm zwar mit, dass er kein Professor sondern ein Genie sei und keine Schüler suche. Da er aber den jungen Mann sympathisch fand, durfte dieser nicht nur bleiben, sondern 13 Jahre lang ganze Sommer zu ihm ins Atelier kommen. Es entstand in diesen Jahren eine tiefe Freundschaft. Trotzdem entwickelte sich die Kunst von Bengel in einer völlig anderen Richtung als die seines Vorbildes.

Der Surrealismus Bengels, der bis zu seinem Tod weitgehend in Spanien lebte und arbeitete, trägt eher Spuren des großen Belgiers Magritte. Strenge, reine geometrische Raumaufteilungen und Muster, aber auch mit Baum und Pflanze, mit Figur oder Vogel oder Oktopus im spanischen Mittelmeer unter dem spanischen Himmel, in spanisches Licht getaucht.

Die Ausstellung mit seinen Werken wird am Sonntag, den 29. November 2026 um 17 Uhr eröffnet. Geöffnet sind die Räume im Wasserschloss bereits ab 13 Uhr. Neben einer musikalischen Umrahmung wird die Witwe Bengels, Frau Birgit Fehrmann, die Begrüßung übernehmen.

Die Ausstellung im Wasserschloss ist vom 29.11.26 bis 03.01.27 sonntags und an Feiertagen (auch am 25.12., 26.12. und am 01.01.) von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro. Nach Vereinbarung mit Kurator Michael Steiner, Tel. 0175/4406095, ist ein Besuch auch an einem anderen Termin möglich.