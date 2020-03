Die Sonderausstellung "Mord am Bönnigheimer Bürgermeister - Urknall der Kriminalballistik 1835" zeigen ein Thema, das überörtliche Resonanz hervorrufen dürfte. Die Kriminalballistik, das Untersuchen einer Geschosskugel, wurde 1835 in Bönnigheim zum ersten Mal angewandt, 50 Jahre vor Frankreich, was seither als Erfindung der Kriminalballistik galt.

Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 05. April um 14:00 Uhr.