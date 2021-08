Ausstellung "My Lockdown Joys"

Die Evangelische Schule Ansbach präsentiert: My Lockdown Joys – was macht mir Freude – trotz Corona?

Womit beschäftigen sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene, was füllt sie aus? Was inspiriert sie und wird ihnen zur Kraftquelle? Wir wollten dies darstellen, als Zeitdokument und als Anregung für den Betrachter – auch zur Auseinandersetzung mit sich selbst: Was macht mir Freude in dieser Zeit - trotz aller Einschränkungen?

Inspiriert durch den amerikanischen Fotografen Greg Segal (Daily Bread, 7 days of Garbage) haben wir dazu Fotos gemacht – im November, in einem zeitlichen Wettlauf zwischen zwei Lockdown- Phasen – ein einmaliges Unternehmen!

Wir, das sind Schüler und Lehrkräfte der Evangelischen Schule Ansbach und Cornelia Pock, Fotografiestudentin an der OHM-Hochschule Nürnberg und ihre Assistentin Verena Schreiner. (www.cornelia-pock.de). Das sind die Themen, die sich unsere Portraitierten selbst gesucht haben: Radfahren – Musik – lesen – mein Partner – im Wald sein – malen – rope skipping und turnen – am PC zocken – schlafen – spielen – Stars - meine Familie – kochen und retten …. und wie sähe Ihr Bild aus?

Die Evangelische Schule Ansbach wird schon 30!

Aus den zwei Klassen von 1991 wurde eine staatlich anerkannte, geschätzte Bildungseinrichtung im Raum Ansbach mit 20 Klassen, die einen sehr guten Ruf hat und sich in besonderer Weise pädagogisch um SchülerInnen bemüht. Wir sehen das als ein Wunder und einen Beweis, dass Gott auch heute noch Gutes und Neues schafft. Wir freuen uns, dass es „die ESA“ gibt!

Unterstützt wurden wir großzügig von der Hilterhaus-Stiftung Ansbach.