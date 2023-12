Das Literarische Museum im Max-Eyth-Haus zeigt in einer kunterbunten Schau, wie Latein tief und doch unauffällig unseren sprichwörtlichen Alltag prägt.

„Nicht mit dem Latein am Ende! Die bunte Redensartenwelt von „tabula rasa“ bis „Niveau Limbo“!“

Das Literarische Museum im Max-Eyth-Haus zeigt in einer kunterbunten Schau, wie Latein tief und doch unauffällig unseren sprichwörtlichen Alltag prägt. Kurator Dr. Rolf-Bernhard Essig stellte extra für unser Museum eine Ausstellung zusammen, die im Erdgeschoss zeigt, wie oft der Unterricht seit fast tausend Jahren Redensarten in unser kollektives Gedächtnis eingeschleust hat. Im 1. Obergeschoss kann man in der literarischen Dauerausstellung weitere sprichwörtliche Redensarten erklärt finden, die mit Max Eyth, Hermann Hesse, Hermann Kurz und Hans Bethge eine Verbindung haben.

So passt das Thema „römische Redensarten“ ideal zur ehemaligen Lateinschule; ebenso die vielen, vielen weiteren aus den Bereichen Märchen, Schule, Fabeln, Literatur, Religion. Und erst recht passt die Ausstellung zum Haus insgesamt, das wie ein Schatzkästlein der stehenden Wendungen wirken wird. Nach dem Besuch hat jede/jeder Besucher:in noch mehr auf dem Kasten! Wir legen dafür unsere Hand ins Feuer.