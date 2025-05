Sonderausstellung mit Skulpturen von Paul Diestel, Unsleben (Rhön), und Papierkunst von Aja von Loeper, Nürnberg.

Der Titel der Ausstellung „offenbar“ bezieht sich auf die stete Suche im Zuge der künstlerischen Praxis der beiden Künstler nach einem Zustand, in dem sich etwas offenbart – was auch immer es sei. Dieser Zustand ist weder künstlich herbeiführbar noch lässt er sich beschleunigen. Es braucht Zeit und Raum, damit etwas zu Tage treten kann - ähnlich wie in der Naturbeobachtung. Die gezeigten Kunstwerke sind die Ergebnisse dieser Suche.