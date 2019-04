Ausstellung "Otto Flechtenmacher - Maler des Lichts"

Das Museum im Schafstall zeigt in einer Retrospektive vom 10. März bis 12. Mai 2019 über 150 Ölbilder aus Otto Wolfgang Flechtenmachers Nachlass. Der österreichische Landschaftsmaler verstarb vor 37 Jahren in Mösern/Tirol. Man nannte ihn auch "Maler des Morgenlichts", da er gerne das natürliche Licht des Morgens in seinen Gemälden einfing. Vor allem Gebirge in der Umgebung seiner wechselnden Wohnsitze inspirierten ihn und wurden Motive für seine Landschaftsbilder, die er am liebsten direkt vor Ort malte. Besonders fasziniert war er vom schneebedeckten Hochgebirge der Tiroler Alpen bei Sonnenaufgang, welches er immer wieder darstellte.