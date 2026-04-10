Ausstellung PERSPEKTIVEN

„Bei Margarete Kegelmanns Arbeiten geht es häufig um die Beziehung zwischen geistiger Energie und physischer Existenz.

Die Bildhauerkunst ist nun selber sehr physisch. Doch neben dem äußerlich Sichtbaren existiert auch das Innen-liegende. Die feine Balance zwischen dem einen und dem anderen nennt die Bildhauerin Resonanz. Ich sage: künstlerisches Talent und emotionale Sensibilität bilden bei Margarete Kegelmann ebenfalls eine spürenswerte Resonanz“.