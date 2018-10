Am 9. November 2018 wird sich ein historisches Ereignis von großer Tragweite zum 100. Mal jähren: An diesem Tag rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstages in Berlin die Deutsche Republik aus. Auch in Kirchheim unter Teck versammelten sich am 10. November 1918 auf dem Rossmarkt die Einwohner der Stadt um die neue Zeit euphorisch zu begrüßen. Die Ausstellung „Pfad der Demokratie“ möchte daran erinnern und aufzeigen, welche Wünsche und Ängste die Kirchheimerinnen und Kirchheimer bewegten. Eröffnung ist am 10. November um 10:00 Uhr auf dem Kirchheimer Rossmarkt.