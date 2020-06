Ausstellung Refelxion

Sonntags und Mittwochs vom 31.5. bis 5.7. Immer von 14 - 17 Uhr

Reingard Glass, Grenzland 19, 2019, Papiercollage

Reingard Glass arbeitet mit der Technik der Collage und Decollage. Papier ist ihr Material. Flächen und Formen werden geschichtet, überlagert, gerissen und geschnitten. Manchmal ergänzen lineare und farbige Akzente das Bild. Es entstehen Kompositionen in reduzierter, spannungsvoller Formensprache. Hinter dieser formalen Gestaltung von Überdecken und Aufdecken, Anordnen und in Beziehung setzen steht von Beginn an immer ein Prozess der Reflexion.