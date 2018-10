Ausstellung „Reifen wie der Baum …“ - Finissage

„Reifen wie der Baum …“ – mit diesen zitierten Worten des Dichters Rainer Maria Rilke ist die bevorstehende mehrwöchige Ausstellung in Lobbach mit Holzskulpturen von Franz Musiol und Baumfotografien von Andreas Held überschrieben. Beide Eberbacher Künstler treten bereits seit vielen Jahren mit ihren Werken immer aufs Neue öffentlich in Ausstellungen und Werkauftritten hervor.Erstmals zeigen sie nun ihre großenteils ganz neuen Werke in einer gemeinsamen Ausstellung vom 11. November 2018 bis zum 27. Januar 2019 im Atrium der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach, Neurott 20 (Die Stiftung ist geschlossen vom 23. Dezember 2018 bis zum 7. Januar 2019).

Franz Musiolpräsentiert in der Ausstellung 25 überwiegend große, körpervolle und bis zu 3 m hohe Holzskulpturen.Die Exponatesind gefertigt aus heimischen Holzarten: Stamm- und Astabschnitte mit auffälligen Wuchsstörungen oder ungewöhnlichem Wuchsverlauf, Wurzelstöcke, Sturmholz oder gefällte alte Obstbäume mit Rissen, Astlöchern, Aushöhlungen, Durchdringungen sowie biotisch verursachten Holzmerkmalen. Alle Arbeiten legen ästhetisch Zeugnis ab vom Formenreichtum, von der Urwüchsigkeit und Lebenskraft sowie dem Werden und Vergehen des Holzes und bewahren somit den unerschöpflichen Eigen-Sinn der Natur.

Andreas Held zeigt in Lobbach mehr als 30 großformatige Aufnahmen von charaktervollen Baumindividuen und außergewöhnlichen Wäldern im reizvollen Wechsel der Jahreszeiten. Mit seinen Fotografien möchte er die faszinierende Ästhetik der Natur vor Augen führen. Bei besonderen Lichtstimmungen, durch gezielten Einsatz von Schärfe und Unschärfe oder auch spezielle Aufnahmetechniken entstehen Bilder aus ganz persönlicher Sichtweise, die seine Empfindungen in der Natur widerspiegeln. Bisweilen verschwimmt dabei die Grenze zwischen Fotografie und Malerei. Sämtliche Fotografien werden als Fine-Art-Prints auf ausgewähltem Kunstdruckpapier in hochwertigen Ahorn-Holzrahmen präsentiert.

Die Ausstellung wird eröffnet am Sonntag, 11. November, um 11 Uhr. Die Rede zur Ausstellung hält Klemens Bernecker, Naturschutzbeauftragter Biologe im Rhein-Neckar-Kreis. Die musikalische Gestaltung der Vernissage liegt in den Händen von Fabian Held, Saxophon, und Benedikt Held, Piano/Kontrabass.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung in der Manfred-Sauer-Stiftung sind täglich von 8 – 22 Uhr. Weitere Termine zur Ausstellung im Atrium der Manfred-Sauer-Stiftung sind Sonntag, 9. Dezember (2. Advent), ab 14 Uhr: Ins Gespräch kommen mit den Künstlern Franz Musiol und Andreas Held. Und dann die Finissage am Sonntag, 27. Januar 2019, um 11 Uhr als Matinee zur Ausstellung: Ronald J. Autenrieth, Musikalisches Arboretum am Klavier, und Karin Lüneberger, Rezitation Baumgedichte.

Nähere Informationen zum Ausstellungsort und über die zwei Künstler aus Eberbach:

www.manfred-sauer-stiftung.de; www.franz-musiol.de; www.naturfoto-held.de