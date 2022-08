Einladung zur Ausstellung "Rudolf Kurz - Leben mit Stein und Stahl" vom 17.7. bis 18.9. im Schloss ob Ellwangen, Residenz.

Die Eröffnung findet am So., 17.7., 11 Uhr in den Räumen des Kunstvereins Ellwangen e.V. im Schloss Ellwangen statt. Begrüßung: Roland Hasenmüller u. Bürgermeister Volker Grab. Einführung durch PRof. Dr. Karl-Josef Kuschel. Musikalische Umrahmung durch Joerg Widmoser und Alex Beyer. Kurator ist Bernhard Maier. Zur Ausstellung erscheint ein Booklet. In der zweiten Jahreshälfte erscheint eine weitere Publikation, die sich mit einem wenig bekannten, aber nicht unwesentlichen Arbeitsbereich des Künstlers befasst: der Glasmalerei.

Öffnungszeiten: Sa., 14 – 17 Uhr, Sonn- und Feiertag: 10.30 – 16.30 Uhr.