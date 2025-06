Ausstellung "Ruprecht von Kaufmann – Der letzte Akt"

Ruprecht von Kaufmann entwirft Bildwelten, in denen sich Realität und Vorstellung unmerklich durchdringen. Seine großformatigen Gemälde und skulpturalen Arbeiten gleichen Szenen eines Theaters – voller Andeutungen, Brüche und innerer Spannung. In der Ausstellung Der letzte Akt lädt das Museum im Kleihues-Bau dazu ein, in diesen Kosmos aus Traum, Zweifel und erzählerischer Dichte einzutauchen.

Kaufmanns Werke sind geprägt von existenziellen Fragen: nach Orientierung, Zugehörigkeit und innerem Halt in einer brüchigen Welt. Seine Figuren erscheinen isoliert, in Momenten des Übergangs – zwischen Aufbruch und Zusammenbruch, Sichtbarkeit und Verschwinden. Räume kippen ins Surreale, Alltagsgegenstände werden zu Zeichen, Farbschichten zu Spuren einer inneren Bewegung.

Ungewöhnlich ist auch sein Umgang mit dem Material: Er malt auf eingefärbtem Linoleum, das er mit dem Messer bearbeitet – wodurch die Oberflächen nicht nur Bildträger, sondern auch Zeugen körperlicher Geste und Bearbeitung werden.

Die Ausstellung versammelt zentrale Arbeiten der letzten Jahre und zeigt die erzählerische wie formale Bandbreite eines Künstlers, dessen Werke zugleich verstören und berühren. Der letzte Akt ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Menschsein – bildgewaltig, rätselhaft und voller leiser Dringlichkeit.