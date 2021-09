"Schwindelfrei" - Von Gipfeln, Seilschaften und Abstürzen

Das eingespielte Künstler-Trio begibt sich in dieser Ausstellung in schwindelnde Höhen und blickt mit tiefsinnigem Humor und kleinen Seitenhieben in die Abgründe des Künstlerdaseins. Die drei verbindet nicht nur Kunst und Musik, sondern auch eine langjährige Freundschaft durch Höhen, Tiefen und künstlerische Wettbewerbe hindurch.

Die unterschiedlichen Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Zeichnung thematisieren die faszinierende Bergwelt; wahlweise als den Menschen herausforderndes Naturwunder, als Sinnbild für Kameradschaft oder als einsame Herausforderung.

Mittels gemalter Beziehungsdiagramme enthüllt Axel Brandt das Gefälle von künstlerischen Seilschaften. Der kletternde Performer, Bildhauer und Zeichner Thomas Putze erkundet mit seinem Sinn für skurrile Situationen die Bergwelt, der sich der Holzbildhauer Andreas Welzenbach wiederum mit gewohnt schwarzem Humor widmet und dabei auch Reinhold Messners Bruder wieder zum Leben erweckt.

Ein künstlerisches Gipfeltreffen der besonderen Art.