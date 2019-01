Ausstellung Spotlight - Werner Fohrer

× Erweitern Kunst Werner Fohrer

Der Esslinger Künstler Werner Fohrer hat eine enge Beziehung zu Plochingen: bereits seit 1992 betreibt er sein Atelier im Kulturpark Dettinger. Erstmals stellt er in der Galerie der Stadt nun in einer Ausstellung seine Arbeiten vor.

Schwerpunkt der Ausstellung bilden Arbeiten der neuen Werkreihe „Streetlife“ . Es sind Bilder, die 2018 nach einem New York-Aufenthalt entstanden sind. Als Grundlage für die mittel- bis großformatig gemalten Bilder dienen Werner Fohrer selbsterstellte Videoaufnahmen, die am Computer so bearbeitet werden, dass ein transparenter Bildeindruck ineinandergreifender sich überlagernder Bildebenen entsteht, ähnlich wie bei Spiegelungen in Schaufenstern.

Dies symbolisiert die Schnelllebigkeit und die permanente Veränderung in der optischen Wahrnehmung, steht aber auch als Beispiel für transformierte Inhalte der emotionalen Wahrnehmung und rationalen Verarbeitung.

In der Ausstellung sind u.a. noch Arbeiten zu den Werkgruppen „Waterface“ und „Rockbilder“ zu sehen.

Die Bilder von Werner Fohrer sind in einer kombinierten Technik „Nass in Nass“ mit Ölfarben ausgeführt, wobei die Farben in dünnem Malauftrag ineinander vertrieben werden und in mehreren Schichten und Lasuren aufgebaut werden. Einzelne Bilder sind auch in einer Schichten-Lasurmalerei mit der Airbrush-Pistole entstanden.

Werner Fohrer, der sich dem Neorealismus zuordnen lässt, greift in seinem malerischen Werk immer wieder gerne auf Werkphasen zurück, die schon zu einem früheren Zeitpunkt entstanden sind. Für ihn ist das Malen von Bildern wie das Erfassen emotionaler „Zustandsbeschreibungen“. Diese Zustandsbeschreibungen können von meditativer, sinnlicher Qualität sein (Waterface-, Anonymous Place-Bilder) bis zu ekstatischen Momenten (Rockbilder) oder mehr kritisch reflektiertem, kognitiven Verarbeiten unserer Lebenswirklichkeit wie in den Streetview-Bildern oder der neuen Streetlife-Serie.

In einem Text schreibt Werner Fohrer: „Neben der äußeren Erscheinung, dem ersten Eindruck eines Bildes auf den Betrachter, scheint der symbolhafte Charakter, den ein Bild vermittelt, ein wichtiges Kriterium meines Bildverständnisses zu sein. Diese Symbolhaftigkeit ist nach meiner Auffassung in jedem Bild vorhanden auch wenn die Darstellung zunächst sehr realistisch und als ein banales Abbild der Natur erscheint. Nach meiner Überzeugung besteht in einem fließenden Übergang von einer abbildhaften vordergründigen Darstellungsweise zu einer verschlüsselten oder gar abstrahierten Form der Darstellung die Verwandtschaft in der Symbolsprache, die jedem Bild innewohnt.

Diese Form des Ausdrucks scheint mir erstrebenswert ohne mich in einer narrativen Beliebigkeit zu verlieren“.

Vernissage am Donnerstag, 17. Januar 2019, 19.30 Uhr

Einführung: F. - Michael Starz

Ausstellungsdauer bis Samstag, 02. März 2019.

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr | Di, Do 10-17 Uhr | Fr 09-16 Uhr.

Am Freitag, dem 8. Februar 2019 um 16.00 Uhr findet eine Galerieführung statt. Preis pro Person 5,- Euro. Anmeldung über die PlochingenInfo, Tel. 07153 / 7005-250